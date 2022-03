Mohamed Abbou: Saied n’a pas l’intention de revenir sur décision

“La Tunisie se trouve dans une situation critique et le président Saied n’a pas pris des mesures pour lutter contre les corrompus et les poursuivre en justice”. C’est ce qu’a indiqué l’ancien ministre et activiste politique, Mohamed Abbou, lors de son passage ce matin du 31 mars 2022, sur les ondes d’Express Fm.

Selon lui, à travers la dissolution du Parlement, le président Saied a annoncé que son régime est putschiste en essayant d’impliquer l’institution militaire pour rendre légitime cette décision.

D’ailleurs, le président Saied a révélé que la Constitution ne lui permet pas de dissoudre le Parlement. Et pourtant, il a pris cette décision en se basant sur l’article 72.

“Personne ne peut résoudre les problèmes de la Tunisie. Le président de la République a trahi ses principes et son engagement de lutter contre la corruption”, a-t-il dit.

Mohamed Abbou a souligné que l’image de la Tunisie après le 25 juillet est pire que celle d’après le 14 janvier.

Et de poursuivre que la situation actuelle décourage les investisseurs et le président Saied n’a pas, semble-t-il, l’intention de revenir sur ses choix et orientations.