La Chambre pénale du Tribunal de première instance de Tunis a condamné l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur Mohamed Ali Aroui à six ans de prison assortis d’une amende de 400 mille dinars et ce, pour « chantage » et « exploitation de fonction pour détourner des fonds d’autrui ».

Un agent de sécurité congédié a été, à son tour, condamné à trois ans de prison dans le cadre de la même affaire, rapporte Mosaïque fm.