Mohsen Hassan appelle à aller vite dans la formation d’un gouvernement

L’économiste et ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, a appelé à accélérer la formation du nouveau gouvernement, affirmant que la Tunisie n’est plus en mesure de continuer avec un gouvernement amputé.

- Publicité-

Ila souligné, vendredi dur Mosaïque fm, la nécessité pour le gouvernement d’inclure des compétences capables de faire sortir la Tunisie de la crise économique et sociale qu’elle traverse,

Hassan a également indiqué que la Tunisie connaît une crise économique sans précédent en raison de l’inefficacité des politiques économiques adoptées depuis les années 1990, ajoutant que la situation sanitaire et politique a aggravé cette crise, qui a entraîné une baisse de la demande intérieure et extérieure, une chute des investissements de 54%, une régression de la consommation et l’érosion de la classe moyenne avec des taux élevés de pauvreté et de chômage et un déficit commercial.