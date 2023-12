« Moments lyriques », un voyage dans la tradition symphonique italienne, le 16 décembre au Théâtre municipal de Tunis

Carthage Symphony Orchestra (CSO) organise le samedi 16 décembre 2023, au théâtre municipal de Tunis,, dans un concert de musique lyrique « Moments lyriques » qui promet une immersion envoûtante dans le monde passionnant de la grande tradition italienne.

Le programme, informe CSO comporte des œuvres intemporelles de quelques-uns des compositeurs les plus éminents du répertoire lyrique, dont notamment Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Luigi Arditi et Gioachino Rossini.

Le concert sera marqué par la participation de la soprano lyrique Meryem Khazzan qui sera aux côtés des choristes et des musiciens du Carthage Symphony Orchestra dirigés par le chef d’orchestre Hafedh Makni et le chef de chœur Mourad Gaâloul.

Ce rendez-vous du mois de décembre se veut un voyage dans le temps à travers des airs qui révéleront la beauté inégalée de l’opéra italien, au grand bonheur des amateurs de musique classique ou les néophytes curieux.

