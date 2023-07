Campagne contre l’installation anarchique dans les plages de Karia et la Falaise

La campagne de lutte contre l’installation anarchique dans les plages de Karia et de la Falaise à Monastir a permis de relever 4 infractions et saisir 15 tables , 125 chaises et 25 parasols.

Organisée par la section régionale de l’agence de protection du littoral en collaboration avec la garde maritime et la municipalité de Monastir, les infractions concernent l’installation illégale (3 infractions) et le non-respect des modalités de l’autorisation (une infraction) , a indiqué à la TAP le directeur régional de l’agence de protection et d’ aménagement du Littoral (APAL), Bilel Khalgui.

