Monastir : Entrée en exploitation du nouveau Centre Intermédiaire de la Santé

Le Centre Intermédiaire de la santé du Groupement de Santé de Base à Monastir, l’institution de référence en médecine de spécialité couvrant les délégations de Monastir, Bembla et Sahline (Gouvernorat de Monastir), vient d’enter en exploitation.

Réalisé à un coût de 1,250 million de dinars, le centre se compose de cliniques de médecine spécialisée, un service d’analyses médicales, une unité de radiologie et une unité dentaire, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé à Monastir, Jawher Mokni.

Actuellement, six cliniques médicales sont entrées en exploitation dans les spécialités de l’orthopédie, la pédopsychiatrie, la médecine du travail, la psychiatrie, l’endocrinologie et la dermatologie.

D’ici la fin de cette année, le nombre de spécialités médicales dans le centre atteindra une vingtaine de spécialités, outre une unité de prélèvement d’échantillons, une pharmacie ambulatoire, et l’activation de l’unité de radiologie, selon la même source.

- Publicité-