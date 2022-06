Monastir-Erreur médicale: le juge d’instruction ordonne d’effectuer l’Autopsie du corps du nourrisson mort à l’accouchement

Le juge d’instruction dans l’affaire relative au « soupçon d’erreur médicale ayant entraîné la mort d’un nourrisson » dans la nuit du 11 juin courant au Centre de maternité et de néonatologie de Monastir, a demandé la détermination des causes du décès après autopsie du corps du nourrisson.

Le substitut du procureur général et porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et de Mahdia, Farid Ben Jha a indiqué, lundi, qu’une autopsie supervisée par le juge d’instruction et assistée par des médecins spécialisés en médecine légale et en chirurgie pédiatrique, a été effectuée sur le corps du nourrisson à la date du 17 juin courant.

Il a ajouté que le juge d’instruction en charge de l’affaire a également auditionné les membres du cadre médical et paramédical ayant assuré l’accouchement qui a entrainé le décès du nouveau-né.

Pour rappel, les parents d’un nourrisson ayant trouvé la mort à l’accouchement le 11 juin courant dans le Centre de maternité et de néonatologie de Monastir, avaient porté plainte contre le cadre médical et paramédical en question, pour « homicide involontaire des suites d’une erreur médicale ».