Monastir: Finalisation de la phase technique du Centre de formation écologique

L’étude technique relative à la construction d’un centre de formation écologique à la Falaise (Monastir) a été finalisée, a indiqué le président de l’association « Notre Grand Bleu » Ahmed Souki à l’agence TAP.

Les travaux de ce projet, qui sera réalisé moyennant une enveloppe de 500 mille dinars dont 200 mille dinars accordés par l’Agence suédoise de coopération, devront prendre fin en septembre 2020 et le projet sera opérationnel en mars 2021.

Situé dans la Falaise de Monastir, le projet se compose d’un bâtiment construit de matières écologiques et renouvelables, d’un espace vert et d’un aquarium pour tortues marines.

Le centre comporte aussi un musée écologique, un laboratoire pour étudiants, un commerce de produits biologiques, un club de plongée scientifique et d’un club de sauvegarde des tortues marines.

Selon la même source, ce centre, qui est le troisième en son genre dans le bassin méditerranéen après celui de la Croatie et la Turquie, sera exploité par l’association « Notre grand Bleu » sous la supervision des services municipaux de Monastir.