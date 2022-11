Mondial 2022: les Lions du Sénégal en regroupement à Paris avant leur départ pour Doha

Les joueurs de l’équipe nationale sénégalaise de football ont entamé dimanche leur regroupement à Paris (France) avant leur départ pour Doha (Qatar), pour participer à la Coupe du monde 2022, a indiqué la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur son site.

Les premiers Lions et des membres du staff technique ont rejoint dans un hôtel de la capitale française la délégation venue de Dakar.

L’entraîneur des Lions, Aliou Cissé, des membres de la Fédération sénégalaise de football, de la sécurité et du staff médical sont en effet à Paris depuis samedi.

Des joueurs comme Formose Mendy, Nampalys Mendy, Famara Diedhiou, Alfred Gomis, Moustapha Nam, l’entraîneur adjoint Rémi Bogaert, ont été dimanche les premiers à rejoindre la tanière. Il y a aussi Nicolas Jackson, des membres du staff médical. D’autres joueurs sont attendus dans la capitale française.

Vendredi, lors de sa conférence de presse à Dakar, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, avait indiqué qu’au moins six joueurs devaient rater le début de la préparation du mondial.

Il s’agit des Marseillais Pape Gueye et Bamba Dieng, des Monégasques Krepin Diatta et Ismail Jacobs, Boulaye Dia et du Milanais Fodé Ballo Touré qui devaient disputer un match avec leur club dimanche.

Les Lions qui jouent dans la poule A débutent le Mondial le 21 novembre face aux Pays-Bas. Ils affronteront ensuite le Qatar et l’Equateur lors de la phase des poules.

-Voici la liste des 26 joueurs :

Gardiens : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Sény Dieng.

-Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Sabaly, Fode Ballo Toure, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs, Formose Mendy.

-Milieux de terrain : Gana Gueye, Cheikou Kouyaté, Nampalys Mendy, Krepin Diatta, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathe Ciss, Moustapha Name, Loum Ndiaye

-Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye.