Mondial 2022: sur la voie de la guérison, Müller ne rejouera pas avec le Bayern

L’attaquant allemand Thomas Müller, en voie de rétablissement après des problèmes au bassin et à une hanche, ne jouera plus avec le Bayern Munich avant le départ pour le Mondial, a annoncé lundi l’entraîneur Julian Nagelsmann.

« Thomas est sur la voie de la guérison. Nous ne pouvons le tester au plus tôt que vendredi. J’aimerais le laisser encore au repos avant le Mondial, pour que toute la zone guérisse complètement », a expliqué Julian Nagelsmann en conférence de presse, à la veille de recevoir le Werder Brême en Bundesliga (14e journée).

Müller ne jouera donc pas contre Brême mardi (20h30), ni à Gelsenkirchen contre Schalke samedi (18h30), les deux derniers matches de Bundesliga du Bayern avant la trêve et le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Nagelsmann ne veut pas faire jouer un match en prenant « un risque » pour Müller, pour qu’il arrive « frais pour le Mondial ».

Depuis la fin septembre, Thomas Müller n’a disputé que quelques bribes de match (deux fois une demi-heure en Ligue des champions, dix minutes en Coupe d’Allemagne et rien en championnat), en raison de problèmes au bassin, au dos et à une hanche.

En sélection fin septembre, il avait été aligné d’entrée par Hansi Flick contre la Hongrie (défaite 1-0) et était entré en jeu en Angleterre (match nul 3-3) en Ligue des nations.

Flick doit annoncer sa liste de 26 joueurs retenus pour le Mondial jeudi, et réunira ses troupes le 14 novembre pour un mini stage de préparation à Mascate, et un match amical le 16 novembre contre Oman.

La Nationalmannschaft débutera sa Coupe du monde le 23 novembre contre le

Japon.