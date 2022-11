Mondial: Ce que la Tunisie doit espérer pour passer au prochain tour!

Jouant théoriquement «à cage ouverte» devant le champion du monde en titre, la Tunisie aussi doit gagner pour rester dans la course. Mais battre la France avec un petit nombre de buts marqués rendrait sa tâche plus délicate. D’abord, la Tunisie doit battre le champion en titre, la France. Deuxièmement, elle doit espérer que le Danemark batte l’Australie dans l’autre match du même groupe D. Troisièmement, elle doit gagner par une marge supérieure à ce que le Danemark fera contre l’Australie.

Si l’Australie gagne, même une victoire de la Tunisie ne suffira pas. En cas de match nul entre le Danemark et l’Australie, cela ne suffira pas non plus pour que la Tunisie accède au prochain tour.