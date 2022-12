Mondial : La Croatie remporte la petite finale face au Maroc

Finalistes en 2018, les Croates terminent sur la dernière marche du podium comme en 1998. Le collectif de Zlatko Dalic a assuré l’essentiel en première période face à des adversaires trop brouillons en défense, avant de résister aux assauts continus des Lions de l’Atlas jusqu’à la fin du match.

C’est en première période que tout s’est joué. Dès la 7e minute de jeu, Joskvo Gvardiol ouvre le score. Après une combinaison sur coup franc et une remise de la tête d’Ivan Perisic, le défenseur croate place une tête plongeante imparable (1-0). Mais le bonheur des hommes de Zlatko Dalic n’est que de courte durée. Moins de deux minutes plus tard, Achraf Dari égalise, lui aussi sur coup franc, lui aussi de la tête, profitant d’un moment de flottement dans la défense croate (1-1, 9e).

Les deux équipes ont tour à tour l’occasion de prendre l’avantage. Mais Yassine Bounou s’impose devant Andrej Kramaric (18e) et Luka Modric (24e), tandis que Youssef En-Nesyri manque le cadre sur un centre d’Hakim Ziyech (37e). C’est finalement sur une magnifique frappe de Mislav Orsic que la Croatie prend définitivement l’avantage (2-1, 42e).

Dans une deuxième période marquée par des blessures des deux côtés (Andrej Kramaric à l’heure de jeu, Achraf Dari et Jawad El-Yamiq un peu plus tard), les deux équipes ont du mal à développer leur jeu. A trois minutes de la fin, Mateo Kovacic manque de tuer le match : sa frappe passe à côté du but marocain. Sur un dernier centre, Youssef En-Nesyri manque d’envoyer les deux équipes en prolongations après une tête qui flirte avec la barre transversale croate.