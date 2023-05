Mondial-U20 Argentine: « Malgré la difficulté de la tache, nous allons faire bonne figure au Mondial » (Sélectionneur national)

Le sélectionneur national des moins de 20 ans (U20), Montassar Louhichi, a affirmé, lundi, que l’objectif principal du onze national lors de la coupe du monde de football de la catégorie, est d’honorer le football tunisien malgré la difficulté de la tache au sein d’un groupe solide et vu le manque de préparation et d’effectif.

Louhichi qui s’exprimait en conférence de presse, à l’occasion de l’annonce de la liste des 20 joueurs qui prendront part au mondial U20 prévu du 20 mai et 11 juin en Argentine, a avoué qu’il lui était difficile d’arrêter cette liste puisque la FIFA imposait un nombre maximum de 21 joueurs (18 joueurs et 3 gardiens) ce qui l’avait contraint de se passer de quelques joueurs qui avaient pris part à la dernière coupe d’Afrique des nations, en se basant sur le critère physique et d’adaptabilité aux différents postes.

« Beaucoup de joueurs figuraient sur la liste élargie à l’instar de Hannibal Mejbri qui avait manifesté le désir de participer au Mondial, mais sa situation transitoire avec son club d’origine Manchester United l’en a empêché », a expliqué le coach national.

Concernant la préparation programmée en prévision du Mondial, Louhichi a indiqué que la sélection tunisienne effectuera à partir de mardi, un stage de préparation qui sera ponctué par deux matches amicaux face à l’équipe de l’O. Béja et de l’US Ben Guerdane, les 12 et 15 mai courant, avant de se rendre en Argentine le 16 du mois en cours.

Il a ajouté qu’il avait l’intention d’affronter l’Italie, la Gambie et le Sénégal en amical, mais cela n’était pas possible en une courte période réservée à la préparation.

S’agissant des chances du onze national au mondial argentin, le sélectionneur national a reconnu qu’il s’attendait à une forte concurrence en présence des équipes d’Angleterre, championne d’Europe, de l’Irak, vice-champion d’Asie, et de l’Uruguay qui, sur 9 matches des qualifications de l’Amérique du Sud, n’a perdu qu’un seul face au Brésil.

« On doit faire bonne figure et on va gérer chaque match à part », a-t-il ajouté.

« Le travail sera concentré au cours de cette préparation sur le volet défensif pour ne plus commettre les erreurs de la dernière coupe d’Afrique », a souligné Louhichi.

Pour rappel, la Tunisie a été versée dans le groupe E avec l’Angleterre (22 mai), l’Irak (le 25 mai) et l’Uruguay (le 28 mai).

Vingt-quatre sélections seront en lice lors de cette coupe du monde dont la dernière édition disputée en Pologne a été remportée par l’Ukraine.

Voici la liste des 20 joueurs retenus pour le Mondial U20:

Thomas Zouaghi (Sassuolo), Raed Gazzah (Etoile du Sahel), Edris Arfaoui (KMSK Deinze), Raed Bouchniba (Espérance de Tunis), Mahmoud Ghorbal (Club Sportif Sfaxien), Zineddine Sassi (Espérance de Tunis), Ali Saoudi (Stade Tunisien), Karim Abed (Karlsruher), Rayen Nasraoui (Nîmes), Gaith Ouahabi (Espérance de Tunis), Yassine Dridi (Club Africain), Samy Olivier Chouchane (Brighton), Mohamed Wael Derbali (Olympique de Béja), Malek Mehri (Espérance de Tunis), Chaim Djebali (Lyon), Bechir Yaakoub (AS Monaco), Adem Garreb (Club Africain), Jebril Othman (AS Saint-Etienne), Mohamed Dhaoui (Al Ahly), Youssef Snana (Club Africain), Raki Aouani (Etoile du Sahel).

- Publicité-