Mondiaux de judo: la Japonaise Natsumi Tsunoda triple la mise

La Japonaise Natsumi Tsunoda a été sacrée

championne du monde en -48 kg pour la troisième fois consécutive, dimanche

au premier jour des Mondiaux de judo de Doha.

Déjà titrée en 2021 à Budapest puis l’an dernier à Tachkent, Tsunoda, 30

ans, s’est imposée en finale en battant la N.1 mondiale, la Française

Shirine Boukli par ippon.

Les deux médailles de bronze sont revenues à une autre Japonaise Wakana

Koga, vice-championne du monde en 2021, et à l’Italienne Assunta Scutto,

tandis que la judoka en forme de ce début d’année, la Française Blandine

Pont, victorieuse de trois Grands Slams en 2023, a terminé au pied du

podium.

Chez les hommes, le titre des -60 kg a été remporté par l’Espagnol

Francisco Garrigos, champion d’Europe l’an dernier. Il a battu en finale

l’Ouzbek Dilshodbek Baratov.

Ces Mondiaux 2023 sont la première compétition internationale d’envergure

à avoir réintégré des sportifs russes et bélarusses et une judoka russe,

combattant sous drapeau neutre, était en lice ce dimanche. Sabina Giliazova

a été éliminée dès son entrée en lice au deuxième tour, battue par Blandine

Pont.

Résultats de la première journée des Championnats du monde de judo,

dimanche à Doha:

. HOMMES (-60 kg)

Francisco Garrigos (ESP) Dilshodbek Baratov (UZB) Giorgi Sardalashvili (GEO) Lee Harim (KOR)

. FEMMES (-48 kg) Natsumi Tsunoda (JPN) Shirine Boukli (FRA) Wakana Koga (JPN) Assunta Scutto (ITA)