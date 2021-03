Mongi Rahoui, à son tour, appelle à une marche samedi

Le député Mongi Rahoui a confirmé l’organisation d’une marche, samedi 6 mars courant, à l’avenue Habib Bourguiba, « en soutien aux mouvements de protestation et aux manifestants poursuivis en justice pour leur participation aux dernières contestations », a-t-il précisé au site « akher khaber online ».

- Publicité-

Ila affirmé que la Tunisie est « devenue encerclée et séquestrée par les gouvernants qui ont mis en hypothèque le pays et l’avenir de ses générations et font du tort aux Tunisiens », selon ses dires.

Rahoui a indiqué que cette marche intéresse toutes les forces progressistes et démocratiques et toutes celles ayant foi en une Tunisie nouvelle.