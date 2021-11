Monopole de médicaments : La PCT dit ne pas détenir de preuves

Le PDG de la Pharmacie centrale de Tunisie, Béchir Yarmani, a affirmé, jeudi, dans un entretien téléphonique avec Shems fm, ne pas détenir de preuves établissant l’existence d’un monopole des médicaments par certaines personnes.

Il répondait ainsi au président de la République, Kais Saied, qui a affirmé, mercredi, en recevant la ministre du Commerce, Fadhila Rabhi, la nécessité de combattre toutes les formes de spéculation et de monopole et de mettre en place un cadre juridique régissant les circuits de distribution, d’autant, avait-il indiqué, que des personnes ont entrepris, au cours de la dernière période, de stocker des produits alimentaires, et d’autre en lien avec les secteurs de bâtiment, de la santé ….