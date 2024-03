Médicaments : Une pénurie et point une crise !

Le directeur de la Pharmacie centrale, Mehdi Dridi, a déclaré à Mosaïque FM que les pénuries dans l’approvisionnement en médicaments n’ont pas les attributs d’une crise, il s’agit plutôt de difficultés circonstancielles que tout pays peut traverser, soulignant que la pharmacie et l’autorité de tutelle s’emploient à trouver des solutions et à éviter ces pénuries à travers un certain nombre d’alternatives.

Dridi a ajouté qu’ »Il arrive que survienne une pénurie circonstancielle et nous essayons de l’éviter autant que possible », a-t-il dit. Soulignant que les raisons de cette pénurie sont nombreuses, y compris le retard dans le paiement des fournisseurs, et par conséquent le marché est approvisionné avec des quantités qui ne répondent pas aux besoins.

Il a expliqué que les délais contractuels avec les fournisseurs sont fixés à 180 jours, mais les difficultés financières auxquelles fait face la pharmacie centrale l’amènent à dépasser ces délais. Ceci affecte l’approvisionnement du marché tunisien et perturbe le schéma de distribution.

Dridi a souligné que la pharmacie centrale a recours à d’autres solutions avec des laboratoires et des usines tunisiens pour éviter cette pénurie et se tourner vers de nouveaux marchés en Asie, en Afrique ou en Europe de l’Est.

