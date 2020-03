Monoprix déficitaire en individuel et bénéficiaire en consolidé

La SNMVT-Monoprix, annonce dans un communiqué public, avoir terminé l’exercice 2019 avec un chiffre d’affaires, HT et individuel, égal à 630,927.736 MDT soit une augmentation de 7,13 % par rapport à l’année 2018. A la même période, c’est aussi, pour Monoprix, un résultat individuel net d’impôt de – 725 189 DT et un résultat net de l’ensemble consolidé de + 1 359 460 DT Le conseil décide de convoquer les actionnaires de la société pour une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 02 avril 2020 à 10h à l’IACE aux berges du Lac et de publier les états financiers individuels et consolidés de la société ainsi que les rapports général et spécial des commissaires aux comptes.