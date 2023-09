Moody’s dégrade la note du Gabon

Quelques semaines après le coup d’État, l’agence de notation Moody’s a dégradé la note du Gabon dans la nuit du 12 au 13 septembre 2023. L’institution a fait passer les perspectives économiques du pays de « stables » à « négatives », notamment en ce qui concerne le règlement de sa dette.

Dans un communiqué, Moody’s évoque ainsi « l’incertitude politique » dans le pays après le coup d’État du 30 août 2023 qui a renversé Ali Bongo Ondimba. La suspension du Gabon de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) inquiète également l’agence américaine. Des sanctions régionales, qui, selon Moody’s « augmentent le risque de manque de liquidité dans le pays » et peuvent donc l’empêcher de régler sa dette.

Selon une source proche des milieux financiers, la décision de Moodys n’est « pas gravissime » mais plutôt une « mesure de prudence » : « Les investisseurs ont bien compris qu’avec les nouvelles autorités, c’était business « as usual ». »

