Moody’s s’apprête à dégrader la note de la Tunisie et sa BCT

Hachemi Alaya

Les mauvais signaux pour l’économie tunisienne qui viennentde l’extérieur s’accumulent depuis quelques semaines : dollar de plus en plus fort, inflation carabinée, taux d’intérêt mondiaux en phase de décollage, flambée des matières premières, récession en zone euro, etc. Des évolutions qui compromettent gravement les perspectives de croissance pour cette année et l’an prochain. Après la Banque Mondiale, c’est au tour de la BERD de réviser drastiquement la croissance du PIB tunisien à 1,7% pour cette année et d’estimer qu’aucune reprise réelle n’est à attendre en 2023. Pour une économie de petite taille largement ouverte sur l’extérieur et surendettée, l’environnement extérieur n’est plus, comme il le fut auparavant, porteur de croissance. Les sources de la croissance sont à rechercher en interne. Elles résident désormais dans de véritables réformes structurelles ; particulièrement la réforme de l’État et de son secteur public ainsi que dans l’amélioration de sa gouvernance. En bref, il s’agit de cesser d’escamoter la réalité et de mettre fin à l’illusionnisme en politique (…). Moody’s a par ailleurs annoncé en fin de semaine qu’elle s’apprête à dégrader la note de la Tunisie et de la BCT en tant que responsable légal de la dette obligataire tunisienne. Pour justifier sa décision, l’Agence souligne le retard dans les négociations avec le FMI et l’aggravation du risque de liquidité et de solvabilité du gouvernement tunisien. L’Agence estime que la situation financière du pays s’est d’autant plus détérioré que les tensions sociales se sont exacerbées à la suite des retombées négatives de la guerre en Ukraine. Elle souligne spécialement le rétrécissement des marges de manœuvre du gouvernement et émet de sérieux doutes sur sa capacité à conduire les réformes envisagées.

Pour Moody’s, la Tunisie n’est pas en situation d’accéder au marché financier international même après accord avec le FMI. De fait, elle ne peut compter véritablement que sur l’aide bilatérale et multilatérale qui du reste, ne peut être à la hauteur des immenses besoins du pays. Elle s’attend à un délitement de la situation du pays.