Moojup et ATB unissent leurs forces pour lancer une initiative de facilitateur de paiement

Une avancée remarquable vers la réduction du cash, la démocratisation du paiement électronique et le développement de l’inclusion financière

Tunis, le 10 janvier 2024 –L’ Arab Tunisian Bank (ATB) et la société tunisienne Moojup ont le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique visant à lancer une activité de facilitateur de paiement, marquant ainsi un engagement fort envers l’effort national de réduction du cash, la démocratisation du paiement électronique et le développement de l’inclusion financière.

À propos du partenariat :

Ce partenariat stratégique entre l’ATB et Moojup vise à créer une synergie puissante pour propulser l’adoption des paiements électroniques en Tunisie ;

Moojup, en tant que facilitateur de paiement, collaborera avec l’ATB pour équiper les commerçants de solutions d’acceptation multicanales, incluant des terminaux physiques et des solutions e-commerce pour les paiements par carte et par mobile.

Les points clés de cette collaboration incluent :

Réduction du Cash : En facilitant l’adoption de solutions de paiement électronique, ce partenariat vise à contribuer de manière significative à la réduction de l’utilisation du cash, créant ainsi un environnement financier plus sécurisé et transparent. Démocratisation du Paiement Électronique : L’initiative vise à rendre le paiement électronique accessible à un large éventail de commerçants et particulièrement auprès des petits commerces, contribuant ainsi à la démocratisation de cette technologie essentielle.

Développement de l’Inclusion Financière : En équipant les commerçants de solutions d’acceptation diversifiées, y compris les paiements par mobile, le partenariat entre Moojup et l’ATB favorisera l’inclusion financière en touchant des segments de population qui étaient auparavant exclus du système financier traditionnel

Forte de sa certification PCI DSS 4.0 et de l’approbation de la Banque centrale de Tunisie et des organismes internationaux Visa et Mastercard, Moojup ambitionne, d’offrir à ses clients une expérience client fluide et sécurisée.

Déclarations des parties prenantes :

« Nous sommes fiers et enthousiastes à l’idée de collaborer avec une grande institution de la place afin de proposer au marché tunisien de nouvelles solutions innovantes d’acceptation du paiement électronique » Taieb Farhat CEO de Moojup

Déclaration ATB :

Le Directeur Général de l’Arab Tunisian Bank, Monsieur Riadh Hajjej, exprime sa profonde satisfaction à l’égard de ce partenariat stratégique. Il souligne avec conviction l’importance cruciale de cette initiative dans le cadre de la vision globale de l’ATB pour le développement économique et financier du pays : « Ce partenariat consolide notre engagement envers l’innovation et la modernisation des services financiers, renforçant ainsi notre contribution significative à l’inclusion financière et à la facilitation des paiements électroniques à travers le pays », déclare Mr Riadh Hajjej

À propos de Moojup :

Moojup société Tunisienne experte en moyens de paiement en point de vente et paiement digital vise à apporter aux commerçants et aux marketplace/site en ligne une expertise en la matière leur permettant de prospérer dans l’économie numérique et de mettre à leur disposition une expérience unique de paiement à travers des outils de gestion facilitant leurs opérations financières quotidiennes et gestion des flux de paiement.

À propos de ATB :

L’ARAB TUNISIAN BANK, banque commerciale de droit tunisien créée le 30 Juin 1982, fait partie du groupe Arab Bank. Ayant pour mission de contribuer au développement économique et financier du pays, elle se distingue par son approche innovatrice, technologiquement avancée et son ouverture à l’écosystème digital.

Aussi l’ATB a toujours intégré l’expérience client au centre de sa stratégie orientant son service de l’excellence relationnelle et de la satisfaction client,