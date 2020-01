Msalmani : Les tarifs des services postaux monétiques révisés

Rached Msalmani, directeur central de la poste monétique a déclaré ce jeudi 2 janvier 2020 à Mosaïque fm que les tarifs des services postaux monétiques ont été révisés .

Le responsable a indiqué qu’il s’agit d’une “révision et non pas d’une hausse inexpliquée”. Son objectif est de couvrir au mieux les dépenses des services et des opérations fournis par la poste tunisienne. C’est aussi une forme d’incitation aux clients pour qu’ils optent aux opérations numériques.

Il a expliqué que les frais des mandats postaux de plus de cent dinars ont augmenté de 500 millimes (3500 au lieu de 3000). Le montant de remplacement des carnets d’épargne suite à une perte passe à 20 dinars. Ce service était gratuit auparavant.

Les frais du compte postal passent à 32 dinars (8 dinars tous les trois mois) au lieu des 20 dinars par an.

Par contre, les opérations de transfert d’argent via l’application de la poste et qui ne dépassent pas les 40 dinars restent gratuites, a-t-il conclu.