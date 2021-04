N.Bhiri : « Aucune trace des frères musulmans en Tunisie » !

Le mouvement Ennahdha apporte son soutien à la visite du président de la République, Kais Saied, en Egypte et dans d’autres pays frères et amis de la Tunisie, a affirmé son dirigeant Noureddine Bhiri.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a ajouté que « ces visites ne nous inquiètent pas et celle qu’il a effectuée en Egypte et ses entretiens avec Abdefattah Sissi ne nous troublent pas non plus ».

Il a , en outre, affirmé que « la lutte des frères musulmans en Egypte ne nous concerne pas », soulignant que qu’ « il n’existe aucune trace des frères musulmans en Tunisie où nous vivons à l’enseigne d’un système démocratique et d’une constitution qui place les citoyens sur un pied d’égalité ».