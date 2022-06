Nabeul-Aid El Idha: 40 mille têtes de moutons de sacrifice disponibles

Le nombre de têtes de moutons de sacrifice disponibles dans le gouvernorat de Nabeul est estimé à environ 40 mille têtes, selon les données fournies par les services du commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

« En plus de la production locale, un certain nombre de têtes de moutons dans la région provient des gouvernorats de Siliana, Kairouan et Zaghouan, étant donné que les besoins de la région s’élèvent à environ 90000 têtes de moutons de sacrifice », a précisé le chef de la direction régionale du développement agricole à Nabeul, Lotfi Kozdoghli dans une déclaration à l’Agence TAP.

Pour sa part, le directeur régional du commerce à Nabeul, Samir Khalfaoui a souligné que des opérations de contrôle des prix des moutons de sacrifice ont été lancées en début de la semaine en cours, notant « un faible engouement » de la part des consommateurs, notamment avec la forte présence des intermédiaires à la vente.

Dans ce sens, le responsable a indiqué que le mouvement dans les espaces de vente des moutons de sacrifice, bien qu’encore modeste, devrait augmenter au cours des prochains jours.