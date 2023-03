Nabeul: Congrès sur les innovations technologiques en médecine dentaire

Les travaux du congrès international sur les innovations technologiques en médecone dentaire ont démarré, vendredi, à Hammamet sud avec la participation de médecins dentistes de Tunisie, Algérie, Egypte, Soudan, Palestine, Irak et France.

Cette rencontre, qui se poursuit pendant trois jours, se veut une occasion pour s’informer davantage des nouveautés en médecine dentaire et partager des expériences entre professionnels.

Imed Ben Smida, secrétaire général du syndicat des médecins dentistes de Tunisie, a appelé à promouvoir ce secteur à travers en particulier le renforcement du contrôle de l’importation des matières premières et la révision des législations qui y sont lîées.

- Publicité-