Nabeul : Récupération de la ferme domaniale agricole « Hachad »

La ferme domaniale agricole « Hachad », qui s’étend sur une superficie de 400 hectares dans la délégation de Bou Argoub, au gouvernorat de Nabeul, vient d’être récupérée par les services de la direction régionale de Domaines de l’Etat et des affaires foncières de Nabeul.

Sa restitution intervient suite à l’exécution d’une décision, des deux ministres, de Domaines de l’Etat et de l’Agriculture, de déchéance de droit de location de la part de la société de développement agricole « Demeter Agricole ».

La terre domaniale a été prise en charge par le complexe agricole « Al Khayam », relevant de l’Office des terres domaniales, dans l’attente de sa réhabilitation dans les plus brefs délais selon les procédures administratives et juridiques en vigueur, a indiqué le ministère des domaines de l’Etat

