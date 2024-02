Nabeul-Grandes Cultures : Plus de 70 mille hectares emblavés

Dans le gouvernorat de Nabeul, les superficies ensemencées pour la saison agricole 2023-2024, ont dépassé 70 mille hectares, dont 23 mille 800 hectares de blé dur, 22 mille 300 hectares d’orge et de blé tendre, 19 mille 200 hectares de fourrages, 4000 mille hectares de légumineuses sèches et 750 hectares de colza.

Par rapport à la saison dernière, la récolte de céréales pour la saison agricole en cours sera bonne dans la région où elle devra atteindre 1 million de quintaux contre 200 mille quintaux l’année dernière, selon les estimations de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche,

Le président de l’URAP de Nabeul Imed Bey a indiqué à l’Agence TAP, que la région a enregistré un manque important de semences sélectionnées cette année où son quota n’a pas dépassé 1400 quintaux de blé dur et deux mille quintaux d’orge alors que ses besoins s’élèvent à 6 mille quintaux et cinq mille quintaux, soit un taux d’approvisionnement respectivement de seulement 23% et 40%.

De même pour les engrais de base où les quantités obtenues ne couvraient que 24% des besoins des agriculteurs de la région en DAP et 21% d’ammonitrate, selon la même source.

Le gouvernorat de Nabeul contribue à environ 15% de la production céréalière nationale et consacre en moyenne 45 mille hectares aux grandes cultures.