Nabeul: Récupération d’une parcelle domaniale agricole de 63 hectares

Une terre domaniale agricole située dans la région de Beni Ghanem, dans la délégation de Menzel Bouzelfa à Nabeul, a été récupérée, le 4 septembre 2023, par les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Nabeul.

D’une superficie totale de 63 hectares, cette terre domaniale contient des plantations d’oliviers, d’amandiers, d’agrumes et des terrains nus, ainsi que des infrastructures d’irrigation et diverses constructions, indique mardi, le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières.

La parcelle mentionnée a été récupérée et remise temporairement à la coopérative agricole Al-Intilaka à Beni Khalid, relevant de l’Office des Terres domaniales pour la gestion, la maintenance et la surveillance en attendant sa réaffectation.

Cette opération de récupération s’est déroulée en présence des autorités régionales et locales, des représentants de l’Administration Régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, ainsi que de la Direction Régionale du Développement Agricole de Nabeul et de l’Office des Terres domaniales.