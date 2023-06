Nabil Ammar s’entretient à Lusaka avec son homologue rwandais

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, vendredi, à Lusaka, avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, dans le cadre de sa participation, à la tête d’une délégation tunisienne, aux travaux du vingt-deuxième sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Marché commun pour l’Afrique Orientale et Australe -COMESA, organisé du 6 au 8 juin.

Les deux parties ont, à cette occasion, passé en revue les relations entre les deux pays frères et examiné les moyens de les promouvoir et les développer au service des intérêts des deux pays, précise, vendredi, un communiqué du département.

Les deux Ministres ont mis en avant les relations privilégiées de coopération bilatérale, notamment sur le plan économique, évoquant les projets de développement mis en œuvre par des entreprises tunisiennes au Rwanda, tel que le projet d’électrification des zones rurales entrepris par la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz International (STEG International), d’une valeur estimée à 150 millions de dollars.

Ils ont, dans ce contexte, salué le développement important qu’a connu la coopération bilatérale dans le domaine des services. D’autre part, les deux Ministres se sont accordés sur la nécessité de convoquer rapidement la première session de la Commission Mixte afin de développer le cadre juridique régissant les relations bilatérales et de faciliter l’exploration de nouvelles pistes de coopération dans divers domaines d’intérêt mutuel. A cet égard, l’accent a été mis sur l’importance de réunir des comités mixtes sectoriels pour booster les échanges commerciaux et économiques, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, de la santé et du secteur bancaire.

Les deux ministres ont échangé des invitations à effectuer une visite de travail réciproquement dans les deux pays et ont convenu d’intensifier les réunions d’affaires et d’organiser davantage des forums économiques.