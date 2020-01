Nadal expéditif, Djokovic se qualifie dans la douleur, Federer et Tsitsipas cartonnent

Rafael Nadal s’est très facilement qualifié mardi, aux dépens du Bolivien Hugo Dellien (73e) 6-2, 6-3, 6-0, pour le 2e tour de l’Open d’Australie où il vise un 20e titre du Grand Chelem pour égaler Roger Federer.

L’Espagnol a mis 2h02 pour s’imposer, tandis que son grand rival suisse n’avait mis que 1h21 pour passer le premier obstacle, la veille en la personne de Steve Johnson (75e).

Nadal, N.1 mondial, affrontera au prochain tour l’Argentin Federico Delbonis (76e) ou le Portugais Joao Sousa (59e).

Le tenant du titre Novak Djokovic a lui remporté son premier match, lundi, en 2h16 mais en cédant un set à l’Allemand Jan-Lennard Struff (37e) qui représentait sans doute un adversaire plus coriace. Le Serbe a lâché un set mais a tout de même décroché la 900e victoire de sa carrière sur le circuit ATP (7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1).

Les autres têtes de série en lice lundi ont brillé, à commencer par Roger Federer, qui s’est défait de Steve Johnson 6-3, 6-2, 6-2.

Stefanos Tsitsipas a aussi pris la mesure de son adversaire sans problème. Le Grec s’est imposé 6-0, 6-2, 6-3 face à l’Italien Salvatore Caruso. Côté Français, Grégoire Barrère est le seul qui a pu jouer.

Il a bataillé pour venir à bout de l’Egyptien Mohamed Safwat ((8)6-7, 7-6(1), 6-4, 7-6(5)) et décroche une première qualification en carrière au second tour de Melbourne.

Dans les autres rencontres de la journée, Dimitrov a triomphé en quatre sets et le jeune Shapovalov a pris la porte d’entrée contre Fucsovics. De nombreux matchs ont été reportés mardi à cause de la pluie.