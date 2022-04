Naufrage du Xelo: Aucune fuite de carburant détectée jusqu’à présent

Le ministre du Transport Rabii Mjidi a affirmé qu’aucune fuite de carburant n’a été constatée depuis le naufrage du cargo Xelo à sept kilomètres des côtes de Gabès.

Lors d’une conférence de presse tenue conjointement dimanche avec la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui, il a ajouté que les cuves du cargo pétrolier étaient bien fermées conformément aux déclarations des membres d’équipage et aux résultats des opérations de plongée effectuées par une équipe de la Marine nationale pour inspecter la coque du navire et s’assurer de son état.

Il a souligné que les plongeurs s’activent pour attacher le bateau aux remorqueurs qui assureront son renflouement et une opération de pompage est également prévue pour retirer le fioul présent dans les cuves, affirmant que cette opération est aussi délicate que compliquée, nécessitant une très grande adresse.

- Publicité-

Selon la même source, des mesures ont été prises pour limiter le risque de pollution et des barrières antipollution ont installées autour de la zone du cargo, ajoutant que les fuites d’huile minimes observées proviennent du moteur du navire.

Le ministre a fait savoir qu’une enquête a été ouverte et l’équipage est en train d’être interrogé pour comprendre les raisons du naufrage du navire, saluant les pays qui ont exprimé leur disposition à apporter du soutien après cet accident.

Pour Rappel, l’équipage du pétrolier Xelo, de 58 mètres de long sur 9 mètres de large et faisait route vers l’île de Malte en provenance du port de Damiette, en Egypte, avait demandé à entrer dans les eaux territoriales tunisiennes, vendredi soir, face aux mauvaises conditions météorologiques.

Le navire, battant pavillon de la Guinée équatoriale qui contenait dans ses cuves l’équivalent de 750 tonnes de pétrole, a commencé à prendre l’eau et a finalement coulé dimanche matin à environ 7 km des côtes du golfe de Gabès. L’équipage, composé de 7 personnes, a été secouru avant que le navire ne sombre.