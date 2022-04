Naufrage du XELO: Le pot-aux-roses  a été découvert, pas de gasoil dans les réservoirs

Les quatre réservoirs du navire Xelo, qui a coulé dans le golfe de Gabès, ne contiennent pas du carburant contrairement aux informations fournies par les membres de l’équipage selon lesquelles le navire est chargé de 750 tonnes de gasoil, a affirmé, vendredi, le représentant de la Marine nationale, le colonel-major Mazri Latif.

Les cuves du pétrolier étaient plutôt remplies d’eau de mer comme l’ont attesté les résultats des opérations de plongée effectuées par des équipes de la marine nationale ainsi que des équipes italiennes pour inspecter les soutes et la coque du navire, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse tenue vendredi au port commercial de Gabès.

Selon la même source, les quantités minimes de gasoil constatées sur le lieu du naufrage proviennent des moteurs du cargo et ont été pompées par les agents du port.

Tout assurant que le navire dans son état actuel ne présente aucun danger pour l’environnement, la même source a fait savoir que le cargo sera ultérieurement déplacé et examiné pour déterminer les causes du naufrage.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère de l’Environnement avait confirmé que « les réservoirs du navire « Xelo » étaient vides et ne contenaient pas de gasoil et ne présentent donc aucun risque de pollution », ajoutant que « toutes les opérations d’inspection seront arrêtées et que les possibilités de faire sortir le navire de l’eau seront examinées dans une étape ultérieure ».

Rappelons que le navire Xelo, de 58 mètres de long sur 9 mètres de large et faisait route vers l’île de Malte en provenance du port de Damiette, en Egypte, a fait naufrage le 16 avril dans les eaux territoriales tunisiennes. Selon les premières informations, le pétrolier battant pavillon de la Guinée équatoriale, était chargé de plus de 750 tonnes de pétrole et a coulé à 7 km des côtes du golfe de Gabès où l’on craignait une fuite de carburant qui aurait pu dégrader la faune marine et la biodiversité.