Naufrage de Zarzis: l’Union régionale du travail décrète une grève générale mardi dans la région

La commission administrative de l’Union régionale du Travail de Zarzis a annoncé, dimanche, la décision de décréter mardi prochain une grève générale locale dans la région. « Cette grève n’est qu’une première étape. D’autres mouvements suivront afin de pousser le gouvernement à dévoiler la vérité sur le naufrage d’une embarcation avec à son bord 18 migrants irréguliers au large de Zarzis » a indiqué le secrétaire général de l’union régionale du travail, Hédi Hemidi.

Décidée en concertation avec des structures d’organisations nationales de la société civile, cette grève sera accompagnée d’une marche silencieuse. Le syndicaliste a appelé les habitants de la région de Zarzis à préserver les biens publics et privés et à se conformer aux consignes de la grève. L’association des pêcheurs de Zarzis a décidé de reprendre, demain lundi, les opérations de recherche des corps des migrants disparus, a indiqué son président, Chemsedine Bourassine. Il a ajouté que les pêcheurs sont parvenus à repêcher aujourd’hui un corps, à proximité de la zone où six corps de ces migrants irréguliers ont été retrouvés.