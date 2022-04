Naufrage du Xelo: Les opérations de plongée ont commencé

Les opérations de plongée réalisées par une équipe de la Marine nationale pour examiner l’état du tanker qui a fait naufrage au large de Gabès ont démarré ce dimanche matin, annoncent les ministères de l’Environnement et du Transport.

Les interventions pour encercler le navire sont menées simultanément, en présence du ministre du Transport, Rabii Mejidi, et de la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui.

Toutes les dispositions sont en cours pour procéder au pompage du gazole si nécessaire et éviter une pollution marine, affirment-ils.

Le navire marchand Xelo, battant pavillon de la Guinée équatoriale chargé de 750 tonnes de gazole, a sombré samedi matin au large de Gabès.

L’équipage du tanker, qui naviguait en provenance d’Egypte et en direction de Malte, a lancé vendredi soir un appel de détresse en raison des conditions météorologiques difficiles.

La priorité a été de sauver les 7 membres d’équipage, ce qui a pu être fait avec succès malgré la météo difficile, a déclaré samedi le ministre du transport.

Il a également expliqué que les interventions seront concentrées sur l’examen du site de l’accident et du navire pour éviter les fuites de Gazole. Ensuite des actions seront menées pour pomper les éventuelles fuites, puis repêcher l’épave des eaux.

Pour sa part, la ministre de l’Environnement a déclaré samedi que son département coordonne avec les différentes parties concernées dans le cadre du Plan national d’intervention d’urgence.

Une réunion à distance du Comité régional de lutte contre les catastrophes au gouvernorat de Gabès a été tenue en présence des deux ministres et des membres du Comité national d’intervention d’urgence et de la lutte contre la pollution marine.