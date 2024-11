Netanyahou cherche à interdire la formation d’une commission d’enquête d’Etat sur le 7 octobre

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tente de promouvoir une législation qui interdirait la création d’une commission d’enquête d’État sur l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, a rapporté la télévision israélienne.

Selon Channel 13 news, la législation permettra au contraire la création d’une commission d’enquête politique, qui sera présidée par un député de la coalition et un autre de l’opposition. De hauts responsables de la sécurité feraient également partie de cette commission.

Selon un autre rapport du site d’information Ynet, un projet de proposition de loi prévoit explicitement d’interdire à tout autre organe d’enquête de se pencher sur les massacres perpétrés par le Hamas.

Netanyahou a repoussé à plusieurs reprises la création d’une commission d’enquête d’État, qui est l’organe jouissant des pouvoirs les plus étendus en vertu de la loi israélienne, pour enquêter sur les manquements du gouvernement qui ont permis les attaques de Hamas, affirmant que toutes les enquêtes devaient attendre la fin des combats dans la bande de Gaza.

Au début du mois, cependant, le quotidien Israel Hayom a rapporté que le premier ministre envisageait la création d’une « commission spéciale » pour enquêter sur l’incapacité à empêcher des milliers d’habitants de Gaza dirigés par le Hamas de prendre d’assaut le sud d’Israël, de tuer près de 1 200 personnes et de prendre 251 otages.

