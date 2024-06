Netanyahou impliqué dans des malversations dans l’achat de sous-marins

Une commission israélienne enquêtant sur des soupçons de malversations dans l’achat par le gouvernement de sous-marins et de missiles à l’Allemagne a adressé lundi un avertissement au Premier ministre Benjamin Netanyahou.

La commission l’a informé ue, sur la base des preuves recueillies jusqu’à présent, elle pourrait finalement déterminer qu’il a utilisé sa position de premier ministre entre 2009 et 2016 pour donner son feu vert à ces achats sans respecter les procédures établies.

« Ce faisant, il (Netanyahou) a mis en danger la sécurité de l’État et a nui aux relations extérieures et aux intérêts économiques de l’État d’Israël », a déclaré le panel dans sa décision écrite, rendue publique lundi.

En réponse, Netanyahou a déclaré que les sous-marins étaient essentiels à la sécurité d’Israël « pour assurer son existence face à l’Iran, qui tente de nous détruire ».

La commission, créée sous le précédent gouvernement en 2022, a déclaré qu’elle publierait bientôt des parties non classifiées des preuves recueillies au cours de l’enquête sur l’accord, d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Netanyahou s’efforce de sauver sa réputation en matière de sécurité depuis l’attaque du 7 octobre menée par les combattants du Hamas, qui ont tué 1 200 personnes et pris plus de 250 otages à Gaza selon les chiffres israéliens, la pire attaque contre les juifs depuis l’Holocauste.

L’assaut israélien sur Gaza qui a suivi a fait plus de 37 000 victimes.

