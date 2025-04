Netanyahou « incroyablement impopulaire » prêt à prolonger la guerre à Gaza

Les calculs du premier ministre israélien restent les mêmes tout au long de sa guerre, alors que les combats et les meurtres s’éternisent à sa demande à Gaza, explique Dan Perry, analyste des affaires israéliennes et ancien rédacteur régional de l’agence de presse Associated Press au Moyen-Orient.

« Netanyahu a clairement décidé qu’il ne pouvait pas laisser tomber son gouvernement, ce qui serait probablement le cas s’il mettait fin à la guerre, même en échange des otages », a déclaré Perry à Al Jazeera depuis Tel Aviv.