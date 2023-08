Niger : 17 soldats tués par des djihadistes à la frontière avec le Burkina Faso

Une attaque attribuée à des combattants djihadistes a causé la mort d’au moins 17 soldats nigériens et en a blessé 20 autre si, à proximité de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, selon le ministère de la Défense à Niamey.

Mardi en début d’après-midi, « un détachement des Forces armées nigériennes (FAN) en mouvement entre Boni et Torodi a été victime d’une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutougou », selon un communiqué du ministère publié tard mardi soir. « Le bilan provisoire » est de 17 soldats tués et de 20 blessés dont six graves, « tous évacués à Niamey », ajoute-t-il, en précisant qu’une « opération de ratissage est toujours en cours ».

L’armée affirme que du côté des assaillants, « deux colonnes de plus d’une cinquantaine de motos chacune » ont été « détruites, soit plus d’une centaine de terroristes neutralisés au cours de leur repli ». La localité de Koutougou se trouve près de la frontière du Burkina Faso dans la région de Tillabéri.