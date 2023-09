Niger : Après le retrait militaire français , les USA évaluent leurs options

Les Etats-Unis ont indiqué lundi évaluer les différentes options concernant l’avenir de leur présence militaire au Niger, au lendemain de l’annonce par la France du retrait de ses troupes, une décision attendue depuis plusieurs semaines par Niamey.

« Tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons également d’étudier toutes les mesures futures qui donneront la priorité à nos objectifs à la fois diplomatiques et sécuritaires », a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin lors d’une conférence de presse dans la capitale kényane Nairobi, où il est en visite.

Dimanche soir, le président Emmanuel Macron avait annoncé le retour à Paris de l’ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Itté, « dans les prochaines heures », et le retrait du Niger des 1.500 troupes françaises basées dans le pays d’ici la fin de l’année, deux exigences des militaires ayant pris le pouvoir le 26 juillet.

Aucun mouvement particulier laissant supposer un départ de M. Itté n’a été observé depuis dimanche soir autour de l’ambassade à Niamey.

Macron a également annoncé que la France mettait fin « à sa coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme ».

Lors d’une conférence de presse lundi soir, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a précisé que Paris maintenait par ailleurs son « soutien » au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par le coup d’Etat de juillet, et sa volonté d' »un retour de l’ordre constitutionnel au Niger, en plein appui aux efforts de la Cedeao (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) ».

Les Etats-Unis disposent de quelque 1.100 soldats stationnés au Niger, engagés contre les groupes jihadistes actifs dans cette région.

