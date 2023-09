Niger: «Des échanges sont en cours pour un départ rapide des forces françaises», selon le gouvernement

Le Premier ministre désigné par la junte, Ali Mahaman Lamine Zeine, affirme que des échanges sont en cours pour un retrait rapide des troupes françaises, lors d’une conférence de presse, au soir de e lundi 4 septembre, à Niamey.

Alors que la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) brandit la menace d’une intervention armée au Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel, après le putsch du 26 juillet, Mahaman Lamine Zeine dit espérer parvenir « à un accord dans quelques jours avec l’organisation ouest-africaine ».

Il a également évoqué la question de l’expulsion de l’ambassadeur français, refusée par la France, et a affirmé à ce sujet que des échanges étaient « en cours » pour que les forces françaises basées au Niger, 1 500 hommes, se retirent « rapidement ».

Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui permettent (aux troupes françaises, NDLR) d’être sur notre territoire. Elles sont dans une position d’illégalité et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. En ce qui concerne l’ambassadeur, je pense qu’il n’y a rien à faire. Il n’a pas eu le comportement adéquat, en tant que diplomate. Moi-même, j’ai demandé à un moment donné, pour préserver les relations entre États – la France est un pays avec lequel nous avions toujours développé des relations de coopération – (…) au ministre des Affaires étrangères, ici, d’envoyer un message officiel pour l’inviter à venir échanger avec nous, voir dans quelle mesure on pourrait procéder à un règlement des escalades, comme on le dit. Il a refusé de le faire. En face, c’est un comportement de mépris et cela n’est pas acceptable. Nous attendons simplement que ce partenaire, on va dire non valable, quitte notre pays le plus rapidement possible.