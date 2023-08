Niger: La France menace d’une réplique « immédiate et intraitable » en cas d’attaque contre ses ressortissants

La France a menacé dimanche de répliquer « de manière immédiate et intraitable » à toute attaque contre ses ressortissants et ses intérêts au Niger, où des milliers de manifestants favorables au putsch militaire ont ciblé son ambassade.

« Quiconque s’attaquerait aux ressortissants, à l’armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable », a averti l’Elysée. Le président Emmanuel Macron « ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts ».

« La France comme toujours protège ses ressortissants, la situation cet après-midi est plus calme » mais « nous sommes extrêmement vigilants », a déclaré sur RTL la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Les 500 à 600 ressortissants français actuellement présents au Niger « ont été tous contactés, des mesures de précaution sont prises » et « elles seront renforcées si c’était nécessaire, mais il n’y a pas de décision d’évacuation au moment où je vous parle », a-t-elle précisé.

Des milliers de manifestants pro-putschistes se sont réunis ce dimanche devant l’ambassade de France à Niamey, avant d’être dispersés par des grenades lacrymogènes.

Certains ont voulu entrer dans le bâtiment, d’autres ont arraché la plaque affichant « Ambassade de France au Niger », avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russe et nigérien.

Le ministère français des Affaires étrangères a condamné « toute violence contre les emprises diplomatiques dont la sécurité relève de la responsabilité de l’Etat hôte ».

« Ce sera aux putschistes de dire qui est derrière eux et qui les soutient », a souligné la cheffe de la diplomatie française, en réaction à la présence de drapeaux russes dans la manifestation. Mais « quoi qu’il en soit les coups d’Etat ne sont pas acceptables, ils menacent la stabilité d’un pays et de la région ».