Niger : L’Algérie propose «un plan de transition de six mois»

L’Algérie a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger « un plan de transition de six mois » avant un retour à l’ordre constitutionnel et démocratique, au lieu des trois ans qu’ils ont suggérés, a indiqué son chef de la diplomatie mardi. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a appelé à « une période de transition qui durerait au maximum trois ans », a rappelé le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, lors d’une conférence de presse à Alger. « Mais à notre avis, le processus peut être terminé en six mois, de manière à ce que le coup d’État (en cours) ne devienne pas un « fait accompli » », a-t-il ajouté.

Ahmed Attaf était à peine de retour d’une tournée dans trois pays de la Cedeao (Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest) : Nigeria, Bénin et Ghana. Le numéro deux de son ministère, Lounes Magramane, s’était rendu en parallèle à Niamey où il a pu s’entretenir avec le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. Mais il n’y a pas rencontré le président déchu Mohamed Bazoum, a indiqué Ahmed Attaf. Le chef de la diplomatie n’a pas précisé si Mohamed Bazoum ferait partie ou pas du plan de transition proposé par l’Algérie.

« Ce coup d’État doit être le dernier au Niger et en Afrique »Alger propose des discussions politiques « pendant six mois au maximum (…) avec la participation et l’approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion », sous la tutelle d’une « autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique », afin de conduire au « rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays », selon Ahmed Attaf.