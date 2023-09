Niger : Macky Sall juge une solution diplomatique « encore possible »

Le président sénégalais Macky Sall a jugé jeudi qu’il était « encore possible » d’avancer vers une solution diplomatique au Niger près de deux mois après un coup d’Etat opéré par des militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum.

L’organisation des Etats ouest-africains dont fait partie le Sénégal menace les auteurs du putsch d’une intervention militaire depuis le 30 juillet pour rétablir Bazoum dans ses fonctions.

Elle avait annoncé que le jour et les modalités de l’opération avaient été décidés, priorisant toutefois la voie diplomatique. Elle reste désormais relativement silencieuse.

« J’ai espoir que la raison va finir par prévaloir (…), qu’il est encore possible d’avancer raisonnablement vers une solution », a déclaré le président Sall dans un entretien avec les médias français RFI et France 24. Il a exhorté les militaires au pouvoir « à ne pas (nous) pousser à l’ultime décision qui serait une intervention militaire ».

« Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque, véritablement, toutes les pistes auraient été épuisées », a-t-il dit dans cet entretien donné en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« Je sais que le Nigeria », dont le président Bola Tinubu préside la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), « fait tout pour trouver une solution par la voie diplomatique », a-t-il dit.

- Publicité-