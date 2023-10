Niger: Niamey tempère l’annonce d’une médiation algérienne

Le régime militaire au pouvoir au Niger a rappelé le 2 octobre 2023 que la durée de la transition dans ce pays, où un coup d’État a eu lieu le 26 juillet, serait uniquement fixée par un « forum national inclusif », et ce quelques heures après une annonce de l’Algérie indiquant que Niamey avait donné son feu vert à une offre de médiation.

Lundi, le ministère algérien des Affaires étrangères affirmait que son voisin avait donné son feu vert, rappelle RFI, ajoutant que la position des Nigériens ne semble finalement pas aussi claire qu’annoncée par Alger. Niamey veut rester maître de la durée de la transition.

Or, celle-ci ne pourra être fixée que par un forum national inclusif, affirme le Niger. Un forum annoncé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) mais dont on ne connait pas la date (les préparatifs sont en cours, au niveau régional). Seule indication, jusqu’ici, de durée de la transition : en août, le général Abdourahamane Tiani, nouvel homme fort du pays, disait qu’elle ne pourrait pas dépasser les 3 ans.

