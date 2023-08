Niger : Un 1er avion en route vers Niamey pour évacuer les ressortissants français

Presque une semaine après le coup d’État au Niger, les Français présents dans le pays ont été prévenus qu’une « opération d’évacuation par voie aérienne est en cours de préparation ».

Un premier avion a décollé de France à destination de Niamey à la mi-journée, a indiqué une source informée de l’opération d’évacuation. C’est la première fois qu’une telle évacuation massive de Français a lieu dans le Sahel où d’autres coups d’Etat se sont produits au Mali et au Burkina Faso depuis 2020.

Quelque 600 Français se trouvent actuellement au Niger. L’évacuation va se dérouler sur une base du volontariat, et via des petits avions de transport militaires, non armés.

Paris a ajouté que la France pourrait évacuer également « des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays ».

Le ministère allemand des Affaires étrangères a recommandé dans la journée « à tous ses ressortissants à Niamey », moins de 100 personnes qui ne travaillent ni pour l’ambassade ni pour l’armée, d’accepter l’offre de la France.

L’Italie a, elle, annoncé se tenir prête à évacuer par un avion spécialement affrété ses ressortissants de Niamey, soit quelque 90 personnes sur un total d’un peu moins de 500 Italiens au Niger, dont la plupart sont des militaires.

A la mi-journée à l’aéroport de Niamey, une centaine de Français attendaient d’être évacués, en présence de militaires nigériens et français.

« Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d’évacuation par voie aérienne est en cours de préparation », a informé l’ambassade de France aux Français du Niger, soulignant qu’elle se faisait en « coordination avec les forces nigériennes ».

Le Quai d’Orsay justifie cette décision par les « violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier » lors d’une manifestation hostile à la France, et par « la fermeture de l’espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens ».