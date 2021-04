Nigeria: 23 nouvelles compagnies aériennes sont en gestation

Avec plus de 210 millions d’habitants, le Nigeria est un gros marché que convoitent plusieurs compagnies aériennes. Actuellement, 11 transporteurs domestiques y opèrent déjà et le nombre devrait tripler au regard du nombre de dossiers en cours de traitement par le régulateur de l’aviation civile, rapporte Ecofin.

- Publicité-

L’Autorité nigériane de l’aviation civile (NCAA) traite actuellement environ 23 dossiers de demande de certificat de transporteur aérien (CTA). C’est ce qu’a révélé Sam Adurogboye (photo) le directeur des relations publiques de la NCAA, le mardi 20 avril, dans une interview accordée à Nairametrics.

« D’autres projettent de venir opérer au Nigeria, car ils savent et croient qu’il existe plusieurs opportunités dans le secteur. Plus important encore, beaucoup d’entre eux ont vu la manière dont les problèmes de sécurité ont été abordés récemment dans le secteur. Ce sont ces facteurs qui ont dû renforcer la confiance des investisseurs dans l’espace aérien nigérian », pense Sam Adurogboye.

Et pourtant, certains experts, à l’instar du consultant en aviation Muyiwa Lucas, pensent que le pays n’a pas besoin de nouveaux transporteurs, mais plutôt d’avions de grande capacité. « Actuellement, le Nigeria connaît une faible capacité. Il n’y a pas assez de sièges d’avions pour répondre à la demande des passagers. Si les compagnies aériennes utilisent de plus gros avions, c’est moins cher que deux ou trois compagnies aériennes qui font le même trajet, avec des avions non remplis », affirmait-il récemment à Nairametrics.

C’est dans ce sens que l’Association des compagnies aériennes du Nigeria (AON – Airlines Operators of Nigeria) appelle au préalable à une amélioration de l’environnement opérationnel local, qui croupit toujours sous le poids des taxes, le prix élevé du carburant et subit la forte concurrence des compagnies étrangères. Lesquels facteurs plombent le développement des transporteurs nationaux.

Actuellement, le Nigeria dispose de 11 compagnies locales : Air Peace, Azman Air, Dana Airlines, Aero Contractors, Arik Air, Med-View, Overland, First Nation, Max Air, Ibom Air et United Nigeria Airlines (opérationnel depuis le 12 février 2021). NG Eagle et Green Africa Airways devraient démarrer leurs opérations dans le courant de cette année.