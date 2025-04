Nigeria: Au moins 52 morts dans de nouvelles violences dans l’Etat du Plateau

Au moins 52 personnes ont été tuées dans deux attaques dimanche soir dans le centre du Nigeria, secoué par des affrontements meurtriers intercommunautaires récurrents, a indiqué lundi à l’AFP un responsable de la Croix-Rouge.

Les attaques ont eu lieu dans les villages de Zike et Kimakpa, dix jours après des attaques similaires qui ont fait plus de 40 morts dans la même zone, l’Etat du Plateau, situé entre le nord du Nigeria, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien.

Les conflits fonciers, qui opposent souvent des éleveurs peuls musulmans à des agriculteurs majoritairement chrétiens, y dégénèrent parfois, en particulier dans les zones rurales où les forces de l’ordre sont largement absentes et où l’impunité prédomine.

« Nous avons jusqu’ici retrouvé 52 corps. Nous continuons à chercher », a déclaré le représentant de la Croix-Rouge, qui a souhaité garder l’anonymat, ajoutant que 30 personnes ont été blessées et 30 maisons brûlées.

L’organisation de défense des droits humains Amnesty International a de son côté annoncé un bilan de 54 morts, soulignant que des centaines de personnes avaient été déplacées depuis l’attaque de dimanche soir.

Le mobile des attaques et l’identité des assaillants restent inconnus.

- Publicité-