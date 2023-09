Nigeria: Couvre-feu instauré dans l’État de Kano suite à l’annulation du résultat d’une élection

Un couvre-feu a été instauré le 20 septembre 2023 à Kano, deuxième région la plus peuplée du pays. Cela fait suite à l’annulation de la victoire d’un candidat d’opposition aux élections gouvernorales de mars.

Un tribunal a en effet annulé la victoire d’Abba Kabar Yusuf du Nouveau parti du peuple nigérian (NNPP) au profit de Nasuru Yusuf Gawuna du Congrès des Progressistes (APC), le parti au pouvoir.

Gawuna, un proche du président du pays Bola Tinubu, avait contesté les résultats de ces élections.

Les forces de sécurité ont été déployées en masse sur les principaux axes routiers pour éviter tout débordement.

En mars, les électeurs ont plébiscité son rival, Abba Kabir Yusuf, lui accordant plus d’un million de voix dans cet État qui était dirigé depuis 2015 par Abdullahi Ganduje, de l’APC.

Gawuna avait alors dénoncé des soupçons de fraude lors de ce scrutin. Il vient donc d’obtenir gain de cause.

C’est un nouveau succès pour l’APC, alors que Abdullahi Ganduje, le gouverneur sortant, avait été pris en flagrant délit présumé de corruption. En 2017, une vidéo a circulé le montrant en train de fourrer des liasses de billets dans ses poches. Il a toujours clamé son innocence.

