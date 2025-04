Nigeria : Des hommes armés tuent 56 personnes dans le centre du pays

Des hommes armés ont tué au moins 56 personnes dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 avril dans l’Etat de Benue (dans le centre du Nigeria), a déclaré samedi un responsable du bureau du gouverneur, révisant un précédent bilan de 17 morts.

« Le bilan des attaques est passé à 56 morts, selon un dernier décompte », a déclaré à l’AFP le conseiller média Solomon Iorpev, après que le gouverneur Hyacinth Alia se soit rendu sur place.

Les affrontements entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires au sujet de l’utilisation des terres sont fréquents et souvent violents dans le centre du pays.

Le gouverneur Alia avait précédemment attribué les attaques dans les zones gouvernementales locales d’Ukum et de Logo à des « bergers présumés ».

De nombreux éleveurs appartenant à l’ethnie musulmane des Fulanis et de nombreux agriculteurs étant chrétiens, les affrontements dans le centre du pays prennent souvent une dimension religieuse ou ethnique.

Deux attaques menées par des hommes armés non identifiés au début du mois dans l’état voisin du Plateau ont fait plus de cent morts.

Selon Iorpev, « le bilan pourrait augmenter au fur et à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent ».

- Publicité-