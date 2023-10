Nigeria : Des mesures pour contrebalancer la hausse du coût de la vie 

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers, afin de compenser l’impact de ses récentes réformes économiques, rapportent les médias locaux relayés par l’AFP.

Ces annonces interviennent deux jours seulement avant que les deux principaux syndicats du pays ne prévoient de déclencher une grève annoncée comme « illimitée » pour protester contre la hausse des coûts de la vie, en particulier des transports.

Ces coûts ont augmenté après que Tinubu, arrivé au pouvoir en mai, eut mis fin aux subventions anciennes sur les carburants, et en raison de la libéralisation du naira, la monnaie nationale, qui a entraîné une forte dévaluation.

Le gouvernement estime que ces réformes sont nécessaires pour relancer la plus grande économie d’Afrique, et les investisseurs les ont applaudies, mais les Nigérians endurent un triplement du prix de l’essence et une inflation désormais de 25%.

